سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 8.79217 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.363% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.524% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 8.90313 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 8.76975 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.590%.