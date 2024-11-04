История обменного курса эфиопский быр–южно-корейские воны

Обменный курс эфиопских быра/южно-корейские воны сейчас составляет 11,442, отражая изменение в размере -0.744% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.187% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 11,609, и минимумом, равным 11,289, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.446%.