سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى بالفرنكات القمرية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى بالفرنكات القمرية حاليًا 2.64545 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.224% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.714% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى بالفرنكات القمرية بين أعلى مستوى 2.66993 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.64522 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.406%.