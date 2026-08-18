سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى فورنتس المجرية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى فورنتس المجرية حاليًا 1.96057 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.428% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.637% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى فورنتس المجرية بين أعلى مستوى 1.97987 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.95019 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.439%.