سجل أسعار الصرف من البر الإثيوبي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 0.167331 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.356% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة البر الإثيوبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.318% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف البر الإثيوبي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 0.167943 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.167324 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.360%.