История обменного курса эфиопский быр–гондурасские лемпиры

Обменный курс эфиопских быра/гондурасские лемпиры сейчас составляет 0,206, отражая изменение в размере -0.715% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.030% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,210, и минимумом, равным 0,205, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.392%.