سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الدنانير الصربية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدنانير الصربية حاليًا 2.00703 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.476% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.822% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الدنانير الصربية بين أعلى مستوى 2.03578 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.00494 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.