История обменного курса египетский фунт–сербские динары

Обменный курс египетских фунта/сербские динары сейчас составляет 2,214, отражая изменение в размере -0.063% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.294% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/сербские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,224, и минимумом, равным 2,178, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.346%.