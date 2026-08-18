سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 6.56318 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.712% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.252% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 6.67745 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 6.56318 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.041%.