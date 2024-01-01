埃及鎊兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為6.265，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.331%。

在過去一星期，埃及鎊兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在21-07-2024高見6.293，並在22-07-2024低見6.263。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.193%。