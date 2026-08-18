سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 446.391 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.606% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.460% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 452.709 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 446.391 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.