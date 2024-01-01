埃及鎊兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌老撾基普的匯率目前為458.779，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.088%。

在過去一星期，埃及鎊兌老撾基普的匯率波動，在21-07-2024高見459.668，並在22-07-2024低見457.155。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.245%。