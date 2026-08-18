سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.217994 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.289% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -6.711% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.234241 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.216937 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.139%.