سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى جنيه مصري حاليًا 4.57389 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.255% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 6.210% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 4.60962 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 4.26911 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.121%.