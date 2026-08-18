سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 1.89509 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.410% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.059% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 1.91583 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.89285 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.