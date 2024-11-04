История обменного курса египетский фунт–бутанские нгултрумы

Обменный курс египетских фунта/бутанские нгултрумы сейчас составляет 1,712, отражая изменение в размере 0.039% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.377% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,729, и минимумом, равным 1,710, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.772%.