История обменного курса бутанский нгултрум–египетские фунты

Обменный курс бутанский нгултрум/египетские фунты сейчас составляет 0,577, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.345% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/египетские фунты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,578, и минимумом, равным 0,573, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.307% уменьшение стоимости.