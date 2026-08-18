سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 0.103141 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.836% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.594% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 0.104873 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.101463 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.873%.