История обменного курса египетский фунт–бразильские реалы

Обменный курс египетских фунта/бразильские реалы сейчас составляет 0,116, отражая изменение в размере -0.580% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.020% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,121, и минимумом, равным 0,115, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.188%.