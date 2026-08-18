سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 18.4265 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.190% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.773% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 18.6521 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 18.2306 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 1.776%.