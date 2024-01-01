埃及鎊兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，埃及鎊兌安哥拉寬紮的匯率目前為18.337，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃及鎊的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.194%。

在過去一星期，埃及鎊兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見18.449，並在23-07-2024低見18.203。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.796%。