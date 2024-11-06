История обменного курса египетский фунт–ангольские кванзы

Обменный курс египетских фунта/ангольские кванзы сейчас составляет 18,604, отражая изменение в размере -0.135% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.061% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 18,857, и минимумом, равным 18,565, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.015%.