سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 196.993 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.207% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.137% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 197.529 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 195.79 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.312%.