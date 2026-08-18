سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 28.0358 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.228% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.068% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 28.0488 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 27.9002 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.248%.