История обменного курса алжирский динар–угандийские шиллинги

Обменный курс алжирских динара/угандийские шиллинги сейчас составляет 27,462, отражая изменение в размере 0.116% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.051% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 27,745, и минимумом, равным 27,420, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.789%.