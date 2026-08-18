سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الأعمدة السلفادورية
هل تبحث عن أسعار صرف DZD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دينار جزائري السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دينار جزائري عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف دينار جزائري إلى إلى الأعمدة السلفادورية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 DZD إلى SVC
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0659
|الأدنى
|0.0658
|المتوسط
|0.0659
|التغيير
|0.00%
يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الأعمدة السلفادورية حاليًا 0.0658484 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.099% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.022% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الأعمدة السلفادورية بين أعلى مستوى 0.0659561 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.065788 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.106%.
DZD إلى SVC مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert دينار جزائري to كولون سلفادوري
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SVC كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert دينار جزائري to كولون سلفادوري
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DZD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر SVC كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.