История обменного курса алжирский динар–сальвадорские колоны

Обменный курс алжирских динара/сальвадорские колоны сейчас составляет 0,066, отражая изменение в размере 0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.049% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/сальвадорские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,066, и минимумом, равным 0,065, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.