سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.284685 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.075% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.269% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.28546 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.283088 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.557%.