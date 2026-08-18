سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0332471 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.364% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.533% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0334254 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0331004 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.776%.