سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.0253458 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.040% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.442% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.0254584 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0252713 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.463%.