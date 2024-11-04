История обменного курса алжирский динар–перуанские новые соли

Обменный курс алжирских динара/перуанские новые соли сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере -0.132% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.388% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.955%.