سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الكواشا الملاوية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الكواشا الملاوية حاليًا 13.0448 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.123% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.093% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الكواشا الملاوية بين أعلى مستوى 13.0707 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 13.0373 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.106%.