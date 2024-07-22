阿爾及利亞第納爾兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌馬拉威克瓦查的匯率目前為12.886，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.229%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見12.915，並在22-07-2024低見12.832。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.552%。