سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 32.4077 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.029% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.186% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 32.4306 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 32.2678 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.434%.