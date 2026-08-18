سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 0.129702 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.272% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.693% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 0.130607 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.129458 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.186%.