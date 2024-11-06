История обменного курса алжирский динар–молдавские леи

Обменный курс алжирских динара/молдавские леи сейчас составляет 0,134, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.069% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/молдавские леи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,135, и минимумом, равным 0,133, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.119%.