سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 0.0699809 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.038% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.253% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 0.0701587 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0697891 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.216%.