سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى ليسوتو حاليًا 0.122423 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.590% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.354% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 0.122423 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.120992 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.384%.