阿爾及利亞第納爾兌萊索托洛蒂匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌萊索托洛蒂的匯率目前為0.136，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.098%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌萊索托洛蒂的匯率波動，在25-07-2024高見0.138，並在22-07-2024低見0.136。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.432%。