سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 1.36616 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.335% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.403% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 1.36646 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.35927 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.437%.