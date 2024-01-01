История обменного курса алжирский динар–либерийские доллары

Обменный курс алжирских динара/либерийские доллары сейчас составляет 1,434, отражая изменение в размере 0.391% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.517% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,446, и минимумом, равным 1,427, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.