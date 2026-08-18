سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 169.407 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.271% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.373% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 170.059 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 169.407 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.117%.