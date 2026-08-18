سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 0.974038 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.045% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 0.975824 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.971619 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.281%.