الشلن الكيني إلى الدنانير الجزائرية Historical Exchange Rates

Welcome to the الشلن الكيني إلى الدنانير الجزائرية history summary. This is the الشلن الكيني (KES) إلى الدنانير الجزائرية (DZD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KES and DZD historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.

1,000 kes
1,041.83 dzd

Ksh1.000 KES = دج1.042 DZD

Mid-market exchange rate at ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

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KES إلى DZD مخطط التحويل

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الشلن الكيني إلى الدنانير الجزائرية exchange rate history

The exchange rate for الشلن الكيني إلى الدنانير الجزائرية is currently ١٫٠٤٢ today, reflecting a 0.192% change since yesterday. Over the past week, the value of الشلن الكيني has remained relatively stable, with a 0.017% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of الشلن الكيني إلى الدنانير الجزائرية has fluctuated between a high of ١٫٠٤٤ on 13-08-2024 and a low of ١٫٠٣٨ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 12-08-2024, with a -0.390% decrease in value.

Top currencies on ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.3161,589.971.3680.9070.7721.49983.871
1 SGD0.7611,208.281.0390.6890.5871.13963.737
1 NGN0.0010.00110.0010.00100.0010.053
1 CAD0.7310.9621,162.3910.6630.5651.09661.316

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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