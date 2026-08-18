سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 1.33993 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.016% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.019% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 1.34138 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.33419 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.344%.