История обменного курса алжирский динар–франки Джибути

Обменный курс алжирских динара/франки Джибути сейчас составляет 1,334, отражая изменение в размере -0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.180% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/франки Джибути колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,340, и минимумом, равным 1,328, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.580%.