سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 0.157375 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.050% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.510% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 0.158357 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.157093 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.152%.