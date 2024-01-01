История обменного курса алжирский динар–чешские кроны

Обменный курс алжирских динара/чешские кроны сейчас составляет 0,177, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.774% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/чешские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,178, и минимумом, равным 0,174, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.127%.