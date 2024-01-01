История обменного курса чешская крона–алжирские динары

Обменный курс чешские кроны/алжирские динары сейчас составляет 5,653, отражая изменение в размере -0.614% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.767% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/алжирские динары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 5,743, и минимумом, равным 5,612, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.140%.