سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 23.5962 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.033% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.048% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 23.6879 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 23.4277 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.597%.